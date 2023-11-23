Перечислены проблемные места в Пензе, требующие расчистки от снега

23.11.2023 | 16:01

В четверг, 23 ноября, еще до рассвета в Пензе представители власти проехались по городским улицам, чтобы оценить их состояние после обильного снегопада.

Снежный заряд обрушился на город в начале недели. До сих пор дорожные службы и мобильные бригады ручного труда устраняют его последствия, а пензенцы жалуются на занесенные тротуары.

Комиссия побывала на улицах Суворова, Пушкина, Карпинского, Коммунистической, Луначарского, Стасова, Рахманинова, 8 Марта, в 6-м проезде Пестеля, на проспектах Победы и Строителей.

Глава Пензы Александр Басенко на своих страницах в соцсетях подвел итоги утреннего объезда. Он признал, что основания для критики имеются, и перечислил основные болевые точки.

Это остановки общественного транспорта, заездные карманы, въезды во дворы многоэтажек, подходы к объектам социального назначения. Кроме того, после расчистки проезжей части спецтехникой на пешеходных переходах на них остается снег.

Проблематичной остается уборка снега на парковках в общественных местах и в карманах вдоль дорог - мешает стоящий там транспорт.

В ближайшее время на таких участках будут устанавливать знаки, временно запрещающие парковку, чтобы спецтехника смогла убрать снег.

«О местах временной установки знаков обязательно проинформируем жителей заранее», - пообещал глава Пензы.