В областной больнице имени Бурденко начали применять стресс-МРТ

В пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко внедрили передовой метод диагностики ишемической болезни сердца.
Известно, что недуг широко распространен и длительное время протекает бессимптомно. Поэтому так важно выявлять его на ранних стадиях.
В этом пензенским врачам поможет метод стресс-МРТ. Он обладает высоким пространственным разрешением и отсутствием лучевой нагрузки.
Пациенту вводится специальный препарат, который приводит к контролируемому расширению коронарных артерий. При этом кровоснабжение сердечной мышцы улучшается, однако проблемные участки сосудов, пораженных атеросклерозом, визуализируются на постконтрастных МРТ-изображениях.
«Метод эффективен, безопасен и позволяет диагностировать в том числе и необструктивные формы ишемической болезни сердца, которые тяжело выявить иными способами», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Полученные данные затем используются в стратегии лечения пациента.
«С одной стороны, можно избежать операции стентирования коронарной артерии в тех случаях, когда кровоток скомпенсирован, а с другой - не пропустить патологию, требующую большего внимания, чем казалось на первый взгляд», - объяснили специалисты.
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