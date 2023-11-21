В областной больнице имени Бурденко начали применять стресс-МРТ

21.11.2023 | 21:25

В пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко внедрили передовой метод диагностики ишемической болезни сердца.

Известно, что недуг широко распространен и длительное время протекает бессимптомно. Поэтому так важно выявлять его на ранних стадиях.

В этом пензенским врачам поможет метод стресс-МРТ. Он обладает высоким пространственным разрешением и отсутствием лучевой нагрузки.

Пациенту вводится специальный препарат, который приводит к контролируемому расширению коронарных артерий. При этом кровоснабжение сердечной мышцы улучшается, однако проблемные участки сосудов, пораженных атеросклерозом, визуализируются на постконтрастных МРТ-изображениях.

«Метод эффективен, безопасен и позволяет диагностировать в том числе и необструктивные формы ишемической болезни сердца, которые тяжело выявить иными способами», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Полученные данные затем используются в стратегии лечения пациента.

«С одной стороны, можно избежать операции стентирования коронарной артерии в тех случаях, когда кровоток скомпенсирован, а с другой - не пропустить патологию, требующую большего внимания, чем казалось на первый взгляд», - объяснили специалисты.