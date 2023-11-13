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Общество

Столовую пензенской школы признали одной из лучших в стране

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Пензенская школа № 79 на улице Ладожской, 142а, приняла участие во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая - 2023».

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Конкурс проходил во Владикавказе с 9 по 12 ноября. Соревновались более 500 участников из 69 регионов страны.

В первый день жюри презентовали школьное меню: повара образовательных учреждений представили готовую продукцию. Блюда пензенской команды понравились, и она прошла во второй тур.

Там требовалось выиграть блицтурнир «Пять вопросов от родителей». Пензенцы справились с испытанием и оказались в предфинале.

«В третий конкурсный день был организован квест по пищеблоку школьной столовой. Командам необходимо было за 5 минут найти как можно больше нарушений в цехах и складских помещениях школьной столовой», - пояснили в пресс-службе минобра.

Представителям школы № 79 удалось выполнить задание и стать финалистами конкурса.

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Источник — фото областного минобра
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