Городищенских детей научат обращаться с оружием

26.10.2023 | 15:49

Ученики из села Архангельского получат навыки обращения с оружием. Им подарили макет автомата Калашникова. Об этом рассказал глава Городищенского района Павел Мигин в своем телеграм-канале.

Он собственноручно передал детям макет на патриотической акции, о которой школьники просили сами.

«В эти дни проходит специальная военная операция. И в ней принимают участие наши военнослужащие, наши земляки, многие из которых ненамного старше вас, ребята. И от их навыков, знаний, умений обращения с оружием зависит очень многое - жизнь, здоровье, наша общая победа», - обратился к детям Павел Мигин.

Подарком ученики будут пользоваться на уроках основ безопасности и защиты Родины, а также во время начальной военной подготовки.

В рамках мероприятия первоклассники учебного заведения вступили в ряды «Орлята России», добавил Павел Мигин.