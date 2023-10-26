Городищенских детей научат обращаться с оружием

Ученики из села Архангельского получат навыки обращения с оружием. Им подарили макет автомата Калашникова. Об этом рассказал глава Городищенского района Павел Мигин в своем телеграм-канале.
Он собственноручно передал детям макет на патриотической акции, о которой школьники просили сами.
«В эти дни проходит специальная военная операция. И в ней принимают участие наши военнослужащие, наши земляки, многие из которых ненамного старше вас, ребята. И от их навыков, знаний, умений обращения с оружием зависит очень многое - жизнь, здоровье, наша общая победа», - обратился к детям Павел Мигин.
Подарком ученики будут пользоваться на уроках основ безопасности и защиты Родины, а также во время начальной военной подготовки.
В рамках мероприятия первоклассники учебного заведения вступили в ряды «Орлята России», добавил Павел Мигин.
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