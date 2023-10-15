В Пензе определили дату губернаторской елки

В этом году традиционный праздник «Губернаторская елка» состоится 22 декабря. Соответствующая дата установлена распоряжением регионального правительства.
Праздник организуют в областном драматическом театре. Начало в 13:00.
Министерству образования поручено приобрести подарки и составить список детей - участников мероприятия. За спектакль и новогоднее представление отвечает минкульт региона.
Порядок обеспечит полиция, также будут дежурить врачи.
Губернаторская елка - ежегодный праздник. В нем участвуют около 500 ребят, школьников и воспитанников детских садов со всех концов области, которые отличились в течение года.
В 2022 году артисты театра показали им спектакль «Дюймовочка», а в 2021-м – «Муха-Цокотуха».
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