Эксперт рассказал, почему выгоднее купить квартиру с готовой отделкой

13.10.2023 | 12:02

Один из главных трендов в сфере недвижимости последних лет - жилье с полностью готовой отделкой. Покупатель может заселиться, получив ключи: в квартире уже сделан ремонт и установлены гарнитур и бытовая техника.

Это очень удобно для клиентов, приобретающих квартиру в ипотеку. Ремонт предполагает закупку и доставку стройматериалов, работу бригады строителей. У семьи могут возникнуть проблемы с оплатой, возможно, придется оформить кредит. А это дополнительные траты и нагрузка на семейный бюджет. Так что покупка квартиры с готовой отделкой - верный выбор для желающих сэкономить серьезную сумму.

Квартиры с качественной готовой отделкой предлагает крупнейший застройщик Пензенской области - группа компаний «Территория жизни», которая тесно сотрудничает с ведущими проектными и консалтинговыми организациями. Среди них - консалтинговое агентство GMK.

О преимуществах покупки такой квартиры подробно рассказал эксперт в сфере недвижимости, директор GMK Сергей Разуваев.

«Если мы говорим о готовой отделке, то ее дешевле брать от застройщика, чем делать самому. Здесь простая математика: благодаря большим объемам девелопер закупает материалы оптом и работает с проверенной профессиональной командой. Люди часто не понимают эту выгоду, потому что не понимают стоимости денег, но это факт», - говорит специалист.

По его словам, дом, в котором квартиры сдаются с готовой отделкой, заселяется быстро. Если же отделки нет, то ремонт может идти годами, сопровождаясь обилием мусора, шумом и нервотрепкой.

«Территория жизни» предлагает готовую отделку Smart Pro и «Все включено». В ней используются качественная напольная и настенная плитка, ламинат светлых тонов на звукоизоляционной подложке, межкомнатные двери с влагостойким покрытием и высоким уровнем прочности, современные окна Kommerling с двойным стеклопакетом, долговечные плотные флизелиновые обои под покраску, натяжной матовый потолок с уже встроенными точечными светильниками.

В квартирах с отделкой «Все включено» в комплекте идут кухонный гарнитур, оборудованный бесконтактной подсветкой с датчиком движения, и встроенная техника - варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина (в 3-комнатной квартире). В ванной комнате установлены стиральная машина, сантехника и санфаянс.

Качество жилых комплексов «Территории жизни» отмечено на федеральном уровне. Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков, группа компаний входит в топ-20 девелоперов по показателям потребительского качества жилья.

Проекты «Территории жизни» - жилые комплексы «Лугометрия» и «Арбековская застава» - располагаются в динамично развивающемся микрорайоне Арбеково. Вся социальная и развлекательная инфраструктура находится в шаговой доступности. Такая недвижимость станет ценным активом, который с каждым годом будет только прибавлять в стоимости.

«Квартиры подорожали серьезно: за последние 3-4 года они выросли в цене практически вдвое на некоторые позиции. Я считаю, что стоимость квартиры будет увеличиваться как минимум на 7-10% ежегодно. Получается, что если вы купите 3-комнатную квартиру в жилом комплексе «Лугометрия» уже сейчас, то через год она станет дороже как минимум на 600 тысяч рублей. Отличная капитализация средств!» - утверждает Сергей Разуваев.

Оценить отделку можно с помощью рум-тура или лично, посетив шоурумы в офисах продаж. Персональный менеджер подберет подходящий вариант планировки и выгодные условия покупки. Подробности действующих акций и предложений - на сайте территорияжизни.рф.

Офисы продаж для удобства клиентов работают без перерывов и выходных по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

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