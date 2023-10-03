Больше 18 тысяч жителей Пензенской области задолжали за капремонт

03.10.2023 | 12:32

18 493 жителям Пензенской области направлены особые квитанции за капремонт - с пометкой «ДОЛГ». Именно столько досудебных уведомлений выставили на 1 октября собственникам, не платившим взносы больше 3 месяцев.

В целом же уровень собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Пензенской области за первые 9 месяцев 2023 года выше, чем за аналогичный период 2022-го, - 98,63% и 97,33% соответственно.

Если неплательщики не погасят долги по взносам добровольно, региональный фонд капремонта обратится в суд, а если пензенцы не исполнят решение суда - в службу судебных приставов.

«За 9 месяцев 2023 г. фондом направлено исполнительных листов и судебных приказов на принудительное исполнение по физическим и юридическим лицам 4 575 на сумму 33,492 млн руб.», - сообщили в региональном фонде капитального ремонта.

В Пензенской области в следующем году вырастет размер взноса за капремонт. Минимальный размер определили в 10,50 руб. в месяц за 1 квадратный метр жилья. Сейчас пензенцы платят 9,50 руб.