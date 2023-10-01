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Общество

Пензенцам рассказали о новом виде компенсации

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Жители Пензенской области, чьи личные данные оказались общедоступными, могут потребовать компенсации у организаций или компаний, которые допустили слив.

Об этом рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Новости о массовых утечках персональных данных появляются все чаще. Только в этом году таких случаев уже больше 150. Чтобы сгладить негативные последствия, правительство поддержало инициативу Минцифры мотивировать компании выплачивать компенсации пострадавшим от слива личных данных», - пояснили специалисты.

Механизм компенсации работает следующим образом. Организации и компании сами уведомляют клиентов о факте слива данных. Пострадавшие могут подать заявление на возмещение ущерба, воспользовавшись порталом госуслуг.

В течение 20 дней компания должна рассчитать размер выплаты и направить свое предложение всем заявителям.

Эксперты подчеркивают: деньги переведут в течение 5 дней и только в том случае, если более 80% пострадавших согласятся на предложенный размер выплат.

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