Пензенским медработникам выплатили более 463 миллионов рублей

28.09.2023 | 13:37

В Пензенской области с начала года свыше 7 000 медработников получают специальную социальную выплату. По информации пресс-службы регионального отделения Соцфонда России, на это уже потратили более 463 миллионов рублей.

«Мера поддержки медикам первичного звена была установлена правительством по поручению Президента России. Выплату получают все медработники, кому она положена. При этом самим им не нужно обращаться в Соцфонд, подавать заявления или справки», - рассказали в пресс-службе.

Деньги работникам приходят в течение 3 дней после того, как медицинская организация предоставляет сведения.

Максимальная надбавка - у врачей центральных районных и районных больниц: 18 500 рублей в месяц.

Врачи первичного звена смогут рассчитывать на сумму до 14 500 рублей, а скорой помощи - на 11 500.

«Средний медперсонал ЦРБ и районных больниц будет получать дополнительно 8 000 в месяц, в первичном звене - 6 500. Фельдшерам и медсестрам скорой помощи должны добавить по 7 000. Младший медперсонал сможет рассчитывать на 4 000», - пояснили в Соцфонде.

При этом учитывается региональный коэффициент дифференциации.

Если работнику, имеющему право на меру поддержку, по каким-то причинам ее не назначили, в дальнейшем она подлежит выплате в полном объеме.