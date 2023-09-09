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В стране и мире

В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в «новых волнишках» мобилизации

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В России нет необходимости в новой волне мобилизации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь», — отметил Картаполов.

8 сентября депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ротация призванных на специальную военную операцию (СВО) россиян не будет производиться за счет новой мобилизации.

Так он высказался о планах губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко обратиться в Минобороны с вопросом о ротации мобилизованных жителей региона.

Если мобилизация продолжится, «людей придется долго обучать, а государство лишится рабочих рук в тылу», — пояснил Гурулев. Он напомнил, что сейчас набирают контрактников, чтобы пополнять подразделения в зоне боевых действий.

5 сентября в Telegram-каналах распространился указ о мобилизации 200 тысяч россиян от имени министра обороны России Сергея Шойгу. Российские власти назвали эту информацию фейковой.

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Источник — lenta.ru
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