В населенных пунктах Наровчатского района отключат газ

11.07.2023 | 17:00

С 8:00 до 17:00 среды, 26 июля, и с 8:00 до 17:00 четверга, 27 июля, в населенных пунктах Наровчатского района Пензенской области будет приостановлено газоснабжение.

По информации ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», причина - проведение ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» плановых ремонтных работ.

26 июля отключение коснется абонентов, проживающих в с. Большой Чердак, с. Вьюнки, с. Кадыковка, с. Мумарье, с. Орловка, с. Паны, с. Плесковка, с. Савинки, с. Садовое, с. Студенец, с. Суркино, с. Телешовка.

27 июля газа не будет в с. Азарапино, д. Александровке, с. Ачасьево, с. Большая Кавендра, с. Виляйки, д. Грачевке, с. Казеевка, п. Красный Восток, с. Малая Кавендра, с. Масловка, с. Мелюковка, с. Михайлово-Тезиково, с. Наровчат, с. Новые Пичуры, п. Октябрьском, с. Потодеево, с. Рождествено-Тезиково, с. Рузвель, с. Сканово, с. Шиловка.

Повторные пуски газа населению будут осуществлены АО «Газпром газораспределение Пенза» после подачи газа в сети газораспределения общества.