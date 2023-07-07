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Общество

В минздраве объяснили, куда делась вакцина от коронавируса

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Сделать вакцинацию от коронавируса в Пензенской области больше нельзя. Такой вывод получается из ответа регионального министерства здравоохранения на обращение читательницы сетевого издания «ПензаИнформ».

«Как добропорядочный гражданин отправилась делать вакцинацию от ковида по прошествии полугода от последней вакцинации. А в поликлинике меня огорошили: вакцинацию больше не делают. Вакцин нет нигде. И не делают уже с апреля. Я слегка в шоке. Как так? То есть вакцинации от ковида больше не существует?» - поинтересовалась женщина.

В пятницу, 7 июля, из минздрава поступил ответ, подписанный и. о. заместителя министра Натальей Тюгаевой.

«В Пензенский регион вакцина против новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» поступила 11 апреля 2023 года в количестве 1 100 комплектов. Вакцина полностью распределена для вакцинации граждан, подлежащих призыву на военную службу и отправке в Вооруженные силы РФ в апреле-июне 2023 года», - сообщила она.

В минздраве напомнили, что Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19.

«Тактика по проведению иммунизации населения против COVID-19 в эпидемический сезон 2023-2024 годов уточняется в Министерстве здравоохранения РФ», - добавила Наталья Тюгаева.

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