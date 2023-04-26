11 мая в нескольких селах Камешкирского района отключат газ

11 мая с 9:00 до 16:00 в селах Новый Чирчим, Старый Чирчим и Камышенка Камешкирского района Пензенской области будет произведено отключение газоснабжения.
Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», причиной отключения станет проведение ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» внеплановых работ.
Повторные пуски газа населению будут осуществлены АО «Кузнецкмежрайгаз» после подачи газа в сети газораспределения.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀