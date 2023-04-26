11 мая в нескольких селах Камешкирского района отключат газ

26.04.2023 | 13:08

11 мая с 9:00 до 16:00 в селах Новый Чирчим, Старый Чирчим и Камышенка Камешкирского района Пензенской области будет произведено отключение газоснабжения.

Как сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», причиной отключения станет проведение ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» внеплановых работ.

Повторные пуски газа населению будут осуществлены АО «Кузнецкмежрайгаз» после подачи газа в сети газораспределения.