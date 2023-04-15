Пензенцев ждет холодная пасхальная ночь и теплый день

15.04.2023 | 14:10

В пасхальную ночь в Пензенской области ожидаются заморозки, поэтому православным, решившим отстоять торжественную пасхальную службу, следует одеться потеплее.

Как сообщили в главном региональном управлении МЧС по ссылкой на гидрометцентр, в воскресенье, 16 апреля, ночью температура воздуха ожидается -3…-8 градусов.

Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов.

По прогнозам синоптиков, облачность будет переменной, осадков не ожидается. Скорость северного ветра составит 8-13 м/с.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 апреля в Спасском кафедральном соборе Пензы пасхальное богослужение возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Оно начнется в 23:30, а ровно в полночь состоится крестный ход.

16 апреля в 16:00 запланирована Великая вечерня продолжительностью около 40 минут, которую также проведет владыка Серафим.