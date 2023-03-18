Сетевое издание|18+|Суббота|18 мар 2023|14:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пострадавшим от паводка пензенцам возместят ущерб

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 18 марта, на внеочередном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности обсуждались порядок и сроки возмещения материальных потерь пострадавшим от паводка.

По информации Пензенского гидрометцентра, погодные условия продолжают оставаться нестабильными, что характерно для раннего прихода весны.

Весеннее половодье причинило немалый ущерб жителям Сурского края. Так, 11 марта эвакуировали из затопленных домов жителей Малой Сердобы.

13 марта из-за разлива реки Труев в Кузнецке оказался отрезан Городок Лесничества. В связи с этим был введен облегченный режим посещения школ и детских садов. Те, кого вода отсекла от образовательных учреждений, перешли на дистанционное обучение.

В этот же день сотрудники ПСЧ-52 выезжали в село Архангельское Городищенского района для откачки воды из жилых домов и очистки моста.

14 марта о значительном подтоплении сообщили сердобчане.

17 марта в Пензе жителей микрорайона Междуречье предупредили о возможной эвакуации, а Сура затопила набережную.

На заседании паводковой комиссии министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин доложил: в большинстве районов отмечается стабилизация паводковой ситуации. Количество подтопленных территорий значительно уменьшилось - из 516 осталось 61.

«Принято решение начать возмещение потерь. Вопросы выплат будут решать созданные в муниципалитетах комиссии исходя из степени ущерба», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте