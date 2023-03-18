Пострадавшим от паводка пензенцам возместят ущерб

18.03.2023 | 12:33

В субботу, 18 марта, на внеочередном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности обсуждались порядок и сроки возмещения материальных потерь пострадавшим от паводка.

По информации Пензенского гидрометцентра, погодные условия продолжают оставаться нестабильными, что характерно для раннего прихода весны.

Весеннее половодье причинило немалый ущерб жителям Сурского края. Так, 11 марта эвакуировали из затопленных домов жителей Малой Сердобы.

13 марта из-за разлива реки Труев в Кузнецке оказался отрезан Городок Лесничества. В связи с этим был введен облегченный режим посещения школ и детских садов. Те, кого вода отсекла от образовательных учреждений, перешли на дистанционное обучение.

В этот же день сотрудники ПСЧ-52 выезжали в село Архангельское Городищенского района для откачки воды из жилых домов и очистки моста.

14 марта о значительном подтоплении сообщили сердобчане.

17 марта в Пензе жителей микрорайона Междуречье предупредили о возможной эвакуации, а Сура затопила набережную.

На заседании паводковой комиссии министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин доложил: в большинстве районов отмечается стабилизация паводковой ситуации. Количество подтопленных территорий значительно уменьшилось - из 516 осталось 61.

«Принято решение начать возмещение потерь. Вопросы выплат будут решать созданные в муниципалитетах комиссии исходя из степени ущерба», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.