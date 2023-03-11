Жителей Малой Сердобы эвакуировали из подтопленных домов

11.03.2023 | 16:10

Жителей районного центра в Пензенской области, о судьбе которых беспокоились односельчане, эвакуировали.

Просьбы о помощи пожилым людям появились на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 11 марта. Несколько человек писали одно и то же: на улице Степана Разина в Малой Сердобе прибывает вода, пожилые люди не могут выйти из домов.

Глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин уточнил адрес, откуда требуется эвакуировать пожилых людей, и пообещал, что на место прибудут представители администрации и специалист по ГО и ЧС.

Около 15:00 он сообщил, что жильцы подтопленных домовладений эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания в Малосердобинской участковой больнице. Для них созданы условия.

«В зонах подтопления по улицам Сорокина, Степана Разина, 50 лет Октября круглосуточно работают дежурные посты сотрудников МЧС, аварийно-спасательных служб района, которые обеспечены необходимыми транспортными и техническими средствами. Ситуация на подтопленных территориях находится под их постоянным контролем», - обрисовал ситуацию Кирюхин.

Он также объяснил: в пятницу, 10 марта, в Малосердобинскм районе прошел дождь и резко повысилась температура воздуха, из-за чего началось активное таяние снега.

По его словам, на месте продолжают принимать меры по эвакуации и спасению имущества жителей и по минимизации последствий ущерба от паводка.