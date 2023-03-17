Жительница Пензы о набережной: Так еще никогда не было

17.03.2023 | 18:15

Нижнюю часть набережной у «Ростка» затопило. Сура хозяйничает и устанавливает свои порядки на объекте, который отремонтировали несколько лет назад. Прибывать вода стала накануне.

«До обеда еще ничего не было, после обеда - все», - рассказали работницы «Пензавтодора».

Жительница районе Пензы-III, после того как развели понтонный мост, ходит через подвесной и наблюдает, как меняется характер реки.

«Года два или три назад было так, но меньше. Столбики и пешеходную дорожку чуть-чуть покрывало. Такой глубины не было никогда», - отметила Амалия Михайлина.

Доступ к нижней пешеходной зоне постарались ограничить. Специалисты городского управления по делам ГОЧС повесили сигнальные ленты, предупреждающие горожан об опасности, и сами периодически появляются на набережной, мониторят ситуацию. Она в сегодняшних условиях меняется довольно быстро.

«Сброс составляет 600 кубов в секунду, приточность - где-то 597-606 в среднем», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Кадры с плотины ТЭЦ-1 демонстрируют силу воды.

На острове Пески еще в понедельник стоял лед. Сейчас пришла вода, и чувствуют себя уверенно только утки.

Плавсредства город заготовил, а во Дворце детского (юношеского) творчества развернут временный пункт размещения эвакуированных из зон затопления.