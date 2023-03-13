В Кузнецке паводок отрезал целую улицу от внешнего мира

13.03.2023 | 16:27

«Стихия есть стихия, кому-то не везет с землетрясениями, нас в этом году постигла вот такая история», - охарактеризовал ситуацию с половодьем глава Кузнецка Сергей Златогорский в понедельник, 13 марта.

Он указал, что в городе скопилось 20 млн кубов снега, который начал таять рано. Земля промерзшая, воду не принимает, а дополнительные осадки еще осложнили ситуацию. «Чудес не бывает, ливневки у нас нет, поэтому все это должно растаять и уйти», - признал глава Кузнецка.

По его словам, городские службы делают все, что могут.

«В принципе, перекачивание с одной улицы на другую, соседям, - слабое подспорье в этой всей истории. Самая главная задача наша - чтобы не затопило жилье, а если где-то такие случаи подтопления есть, надо помочь людям эвакуироваться, спасти ценное имущество», - пояснил Сергей Златогорский.

Особенно сложная ситуация складывается по Труеву. Удержать ситуацию под контролем за счет небольшой плотины водохранилища в Долгушино не удалось - не хватило емкости.

По состоянию на 13 марта отрезан Городок Лесничества, перелило мост на улице Пролетарской.

«Не помогает нам в этом году и Евлашевское водохранилище, не работает... Вниз по Труеву вода не уходит в Суру, сама переполнена, поэтому проблемы будут», - констатировал глава Кузнецка.

По Городку Лесничества организовано дежурство. Город поможет с эвакуацией тем, кого затапливает: в приему людей готова гостиница.

Введен облегченный режим посещения школ и детских садов. Те, кого вода отсекла от образовательных учреждений, переходят на дистанционное обучение.

«За период моей работы здесь такого никогда не было. Природа есть природа. На отсеченных участках, за речкой, будут проводиться обходы, при необходимости, по заявкам, организовываться доставка продуктов, лекарств. Люди, нуждающиеся во врачебной помощи, могут быть размещены в больницах города. Списки будут концентрироваться в администрации», - подытожил Сергей Златогорский.

Глава города добавил, что заявки по откачиванию воды из погребов и подвалов по возможности исполняться будут, но практика показывает, что помещения через непродолжительное время заливает вновь. По его мнению, нужно помогать с откачкой и просушкой, когда закончится таяние снега.