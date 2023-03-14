Пензенские экскурсоводы вышли на новый уровень

14.03.2023 | 19:45

Обладатели идентификационных карточек могут в течение пяти лет проводить экскурсии на территории региона.

Гиды, которые рассказывают жителям и гостям области о достопримечательностях края, успешно справились с аттестацией и внесены в федеральный реестр.

«Министерство, туристическое сообщество получают для себя некий пул экскурсоводов, которые работают на Пензенской земле. Это важный момент. И не менее важно: какими бы специалистами вы ни были, всегда нужно проходить повышение квалификации», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

С 1 июля 2023 года только аттестованные экскурсоводы и инструкторы-проводники могут заниматься своей профессиональной деятельностью - таково требование закона. В основном в этой отрасли заняты женщины. С квалификационным экзаменом в феврале успешно справились 11 человек.

«Начала учиться в «Школе экскурсоводов» Татьяны Каймановой лет 10 назад. К профессии шла, наверное, всю жизнь: заканчивала институт иностранных языков, планировала быть гидом-переводчиком, но судьба так сложилась, что не получилось. Иностранцев пока не водила, думаю, что все впереди», - рассказала экскурсовод Надежда Радаева.

На карточках есть QR-код, благодаря которому данные об экскурсоводе можно найти в федеральном реестре.