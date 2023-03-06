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Общество

В Пензе попавшей в ДТП студентке провели уникальную операцию

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«У меня первая мысль возникла, что я не чувствую ног и, может быть, на всю жизнь останусь инвалидом», - рассказала пациентка областной больницы им. Н. Н. Бурденко Софья.

19-летняя Софья просила не показывать ее лицо не потому, что скрывает личность. Девушка стеснялась своего вида - уже много времени провела в палате без движения, однако и не рассказать о профессионализме врачей тоже не могла. Операция, которую провели студентке, крайне редкая и очень сложная. В областной больнице подобную, по стабилизации костей таза, сделали впервые.

Если бы не мастерство медиков, девушка могла потерять возможность ходить. Софья плохо помнит день аварии. Она вместе с тремя студентами ехала на попутке в Никольск. Соня рассказала, что водитель автомобиля, где она была пассажиром, двигалась с немаленькой скоростью.

«Я не знаю, что там было впереди, может быть, у нее. Может, она выехала на встречную полосу, я не знаю, не видела. Я видела только, что она свернула руль влево, мы попали на встречку. Мы прокрутились - и произошло столкновение», - отметила девушка.

По словам врачей, уже после ДТП в стоявшую машину врезалась другая. Этим и объясняются сложные травмы Софьи. Сначала один хирург собирал ногу девушки, через несколько дней целая бригада проводила вторую операцию.

«Получилось, вертлужная впадина оказалась в полости таза. Обычно смещается головка бедра и так далее, а здесь вся впадина. Поэтому нам пришлось ее извлекать из таза, это очень травматично и достаточно опасно. В этом заключалась уникальность операции», - подчеркнул зав. отделением травматологии областной больницы им. Н. Н. Бурденко Игорь Девин.

С Софьей в палате постоянно находится бабушка. Много лет назад родители девушки погибли в ДТП, и когда Ольга Андреевна услышала, что внучка пострадала в аварии, она упала в обморок. Теперь не устает благодарить медиков.

«Спасибо большое. Низкий поклон!» - выразила она свои чувства.

Через несколько дней девушка начнет осваивать костыли. Врачи говорят, что она будет и ходить, и даже танцевать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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