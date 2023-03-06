Пензенцы могут бесплатно получить психологическую помощь

06.03.2023 | 19:39

Обычно в это учреждение пензенцы приходят, чтобы оформить те или иные бумаги, поменять паспорт, заказать различные выписки и так далее. Теперь же в офисах многофункционального центра города людям оказывают психологическую помощь. Студенты старших курсов, магистранты вуза бесплатно проводят консультации для посетителей МФЦ.

«Человеку, который попал в трудную жизненную ситуацию, справиться с трудностями в одиночку, найти пути решения проблем очень сложно. Здесь, на мой взгляд, очень важна и нужна поддержка окружающих, понимание. Где-то совет, где-то просто выговориться кому-то», - сообщила директор ГАУ ПО «МФЦ» Надежда Козенко.

За каждым отделением закреплено несколько специалистов. Андрей Маринов принимает по адресу проспект Строителей, 90. Мужчина получает академическую степень. Работает в многофункциональном центре бесплатно, зато приобретает опыт. Условия, при которых проходят сессии, необычные.

«Психологическая консультация подразумевает под собой некий интимный процесс, тет-а-тет с клиентом. Где-то народ стесняется, где-то более открыто подходит к этому вопросу. Консультации случаются», - рассказал психолог Андрей Маринов.

Прием психолога - дело довольно дорогостоящее. Здесь же консультацию горожане получают бесплатно. Еще одна задача акции - привить культуру обращения к специалистам данного профиля.

«Психолог - это не психиатр, мы не лечим болезни, мы помогаем людям, консультируем. Поэтому необязательно болеть, чтобы идти за помощью к консультанту», - подчеркнул Андрей Маринов.

Психологи принимают клиентов без предварительной записи с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00.