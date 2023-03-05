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Общество

Ремонт подсветки у «Самолета» перенесли на лето

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Жители Пензы жалуются: третий год у монумента «Самолет» на проспекте Победы не работает подсветка.

«И всем дела нет», - возмутился горожанин на странице администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

Он написал, что около двух лет у монумента горят лишь две лампы, и напомнил, что ранее ему уже обещали устранить проблему.

Согласно ответу представителя администрации, пока ремонт светильников придется отложить.

«В летний период времени сотрудниками ЗАО «Пензенская горэлектросеть» будут проведены работы по ремонту подсветки памятника «Самолет». Возможность выполнить работы на текущий момент отсутствуют ввиду невозможности подъезда специализированной техники к объекту», - пояснили мужчине.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на заседании комитета «Победа» распорядился проверить состояние памятников, связанных с Великой Отечественной войной. В Пензе выполнили поручение и проинспектировали монументы, в число которых вошел и «Самолет». Выяснилось, что ему необходима покраска.

Когда именно ее осуществят, в городской администрации не уточнили.

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