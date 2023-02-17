Во всех школьных столовых Пензы появится единое меню

17.02.2023 | 18:12

С сентября 2023-го школьные обеды начнут становиться одинаковыми по всей Пензе. Список блюд составлен и проходит экспертизу в Роспотребнадзоре. Завтраки уже преобразились.

«Детям больше нравится это меню, потому что они могут выбрать то, что они хотят: или это бутерброд и омлет, или это бутерброд и каша. А все, получается, на едином столе у них», - рассказал учитель начальных классов школы № 11 г. Пензы Максим Щеглов.

В отношении завтраков заработал принцип единого меню. Это значит, что, если зайти в четверг в любую школьную столовую города, везде на тарелках будут рисовая каша, бутерброд с маслом, пирожное, мандарин и какао. В пятницу - другой ассортимент, опять же везде одинаковый.

В управлении образования считают, что таким образом станет легче контролировать питание детей. Раньше поставщики могли самостоятельно заменять блюда. Бывало, вместо вареников с творогом подавали запеканку из него же с яблоками.

«При этом основного продукта (творога) идет гораздо меньше, например, 28 граммов или 30. То есть основной продукт ребенок уже недополучил - при указанной норме творога для ребенка определенного возраста. Вот от этого мы хотим уйти», - сообщила заместитель начальника Управления образования г. Пензы Елена Петросова.

Сделать обеды одинаковыми пока не позволяет оснащение столовых. Например, где-то есть мясорубка, где-то нет, в другой школе - сложности в пароконвектоматом или чем-то еще. В 2023-м реализуется программа по модернизации пищеблоков в селах, Пензой предполагают заняться в следующем году.