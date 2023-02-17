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Общество

Ученики школы № 71 примкнули к движению «Юнармия»

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В прошлом году на конкурсе строя и песни Мария Храмова стала лучшей среди командиров класса, в этом ей придется почти полки вести за собой. На базе школы № 71 появилось движение «Юнармия».

«Это всероссийское военно-патриотическое направление, и его цель - вызвать интерес к Родине, к ее героям. В свободное время я хочу заниматься этим, хочу заниматься волонтерской деятельностью, участвовать в различных мероприятиях, занимать призовые места», - отметила командир отряда Мария Храмова.

«Началось все с того, что мы на общеклассных и общешкольных собраниях рассказывали об этом движении, показывали фильмы, рассказывали об истории. Потом ребятам предложили, кто бы хотел стать юнармейцем, и получили большой отклик. Были ребята из младших классов, из более старших, но мы решили в этом году взять 6-7-е классы», - рассказала директор средней школы № 71 Ирина Гусева.

Торжественное посвящение ребят в юнармейцы совместили с показом выступлений финалистов конкурса «Февральский ветер». В нем приняли участие все 44 класса школы, но из них жюри отобрало только 7. Учитывались отточенность и синхронность движений, умение ходить строем, внешний вид.

А еще участие в таких конкурсах сильно сплачивает, а, главное, будет потом что вспомнить после окончания школы. Ведь их родители такие смотры не забыли.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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