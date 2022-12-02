Пензенские полицейские вернулись с Северного Кавказа

02.12.2022 | 19:11

«Папу жду очень сильно, мы по нему соскучились с мамой», - рассказал сын сотрудника полиции Саша Асанов.

Шесть месяцев он не видел папу - ровно столько длилась командировка сводного отряда пензенских полицейских на Северном Кавказе. И вот они вернулись домой.

«Конечно, волновались за них и переживали очень. Созванивались, были в курсе событий», - отметила мать сотрудника полиции Наталья Антонова.

На торжественной встрече пензенского отряда отличившимся на службе сотрудникам по традиции вручили благодарственные письма.

«Большое вам спасибо. От лица руководства УМВД, коллегии, совета ветеранов объявляю всем благодарность. Коллеги, вас с нетерпением ждут ваши семьи, родные, близкие. Но не забывайте, вас ждут и на рабочих местах», - сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

После небольшого отдыха полицейские вернутся к выполнению своих служебных обязанностей уже в родном городе.