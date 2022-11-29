Общество

В Пензе музыкальной школе дали имя Николая Котляра

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Музыкальная школа № 4 Пензы теперь будет носить имя своего бывшего директора Николая Котляра. Нынешний руководитель учебного заведения Светлана Балясникова говорит, к этому шли давно. Два года назад на фасаде установили мемориальную доску. И вот теперь депутаты Законодательного собрания приняли соответствующее решение. По словам Светланы Ивановны, все педагоги рады.

«Он пришел уже зрелым, опытным, именитым. Поэтому школа с его приходом выросла, начала расцветать и увеличивать свои музыкальные классы, увеличивать выездные классы (хоровое направление он там развивал)», - рассказала директор детской музыкальной школы № 4 г. Пензы Светлана Балясникова.

В советское время Николай Котляр был одним из самых молодых заслуженных деятелей искусств, дирижером. В Пензе в 1959 году организовал городской академический хор, который получил известность далеко за пределами региона.

Николай Алексеевич возглавлял музыкальное училище. Всех заслуг пензенца и не перечислить. Преподаватель Ольга Луцик долго работала со знаменитостью.

«Он был необыкновенный человек, он жил в творчестве и этот посыл передавал нам. И мы заряжались его энергией и жизнелюбием», - отметила преподаватель детской музыкальной школы № 4 г. Пензы Ольга Луцик.

С конца 90-х и до последних дней своей жизни Николай Котляр руководил хором ветеранов войны и труда «Русь».

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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