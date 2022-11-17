Лунинец попытался оспорить законность своей мобилизации

17.11.2022 | 08:58

Решением призывной комиссии 47-летний житель Лунинского района был мобилизован. Мужчина посчитал это незаконным и обратился в суд.

Кроме того, сельчанин захотел обязать военкомат Лунинского и Иссинского районов провести ему МРТ позвоночника.

25 сентября мужчина прибыл по повестке, и в тот же день был мобилизован. Медики не осматривали его, никто не выяснял, есть ли у него какие-либо заболевания или обстоятельства, которые могли бы быть основанием для отсрочки.

Между тем, по словам лунинца, у него грыжа позвоночника. Кроме того, он ухаживает за 81-летним родственником, инвалидом 2-й группы.

«Также ему 47 лет, и он не должен быть мобилизован в 1-ю очередь, а только в 3-ю очередь, на это также никто не обратил внимания», - привели в пресс-службе Лунинского районного суда слова сельчанина.

Мужчина потребовал признать его мобилизацию незаконной, нарушающей указ Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации» от 21 сентября 2022 года и статьи 45, 46 Конституции РФ.

«Его незаконно лишили проведения медицинской комиссии для проверки состояния его здоровья и при постоянных болях спины и других органов не провели МРТ позвоночника», - добавили в пресс-службе.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и выслушал стороны. Было установлено, что мужчина побывал на военно-врачебной комиссии, и та признала его годным к службе. Повторная комиссия вынесла тот же вердикт. Доказательств, которые препятствовали бы призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации, сельчанин не представил.

Что касается ухода за пожилым родственником, то таковым является его двоюродный дядя. Закон же допускает отсрочку от призыва тем, кто заботится об отце, матери, жене, родных брате, сестре, дедушке, бабушке или усыновителе.

Также служители Фемиды не увидели оснований для того, чтобы обязать военкомат сделать мужчине МРТ позвоночника, так как, по закону, обязанность проводить военно-врачебные комиссии возложена на уполномоченный на то орган.

В итоге суд отказал в удовлетворении требований лунинца.