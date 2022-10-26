Не служивших пензенцев могут освободить от мобилизации

26.10.2022 | 10:20

В Госдуме РФ предложили освободить от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Соответствующий законопроект размещен на сайте представительного и законодательного органа власти.

Автором инициативы о внесении изменений в статью 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» выступил депутат Михаил Матвеев.

21 сентября этого года Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и обозначил критерии: призыву подлежат прежде всего те граждане, которые служили в рядах ВС РФ и имеют соответствующий опыт.

«Однако действительность оказалась иной. Во многих субъектах Российской Федерации были мобилизованы граждане, не проходившие военную службу и не имевшие соответствующего опыта. В результате таких действий произошли масштабные возвращения мобилизованных домой», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так как в указе от 21 сентября «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» необходимые критерии отсутствуют, их требуется внести.

«Сформированные правовые условия в законодательстве Российской Федерации и критерии, установленные Президентом Российской Федерации, не допускают возможности привлечения к военной службе в режиме частичной мобилизации граждан, не проходивших военной службы, в том числе признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья», - отмечается на сайте.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении. Если он пройдет все чтения, то документ передадут в Совет Федерации ФС РФ, а затем Президенту РФ.