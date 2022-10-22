Итоги недели: взятки, базовая готовность и мобилизация

22.10.2022 | 21:30

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Главной темой стали снова дела о взятках.

Экс-чиновникам Пензенского района вынесли суровый приговор.

Бывшему главе района Сергею Козину инкриминировали три эпизода - взятки спорттоварами и товарами ритуального назначения (439 тысяч рублей) и за перераспределение границ участка (200 тысяч).

Сам Козин виновным себя не признал. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима.

Посредником при передаче последней взятки стал Александр Есенков. Глава Алферьевского сельсовета за свое участие получил 50 тысяч рублей.

Он признал вину, раскаялся, изобличил соучастников и в итоге получил 5 лет колонии общего режима.

Новости о СВО по-прежнему волнуют жителей Пензы и области, поэтому не уходят из недельного топа.

19 октября в Пензенской области ввели режим базовой готовности.

Он предусматривает усиленную охрану общественного порядка и важнейших объектов критической инфраструктуры.

Обещают, что в жизни рядовых пензенцев ничего не изменится, никакие ограничительные меры вводить не планируют.

На базе правительства создан оперштаб. Он будет координировать взаимодействие структур.

Мобилизация - третий инфоповод недели.

Из региона продолжают отправляться эшелоны с мобилизованными.

Во время боевого слаживания им выдают временную форму. Она не предназначена для службы, так что потом мобилизованные должны получить всесезонный комплект.

Перед отправкой пензенцам вручают дополнительное довольствие. Вещмешки едут отдельно от призывников вместе с эшелоном.