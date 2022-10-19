Мобилизация: выданная пензенцам форма не предназначена для службы

19.10.2022 | 08:36

Жителям Пензенской области сообщили, что форма, которую выдали мобилизованным гражданам на время подготовки и боевого слаживания, не предназначена для службы.

Сообщение опубликовали в сообществе «Объясняем.Пензенская область» во «ВКонтакте» в ночь на среду, 19 октября.

По словам представителей власти, после призыва пензенцы получают временную полевую форму одежды, а перед началом выполнения задач в зоне СВО - всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). При этом первый комплект одежды у них остается.

Помимо этого, перед отправкой жителям региона будет вручено дополнительное довольствие, приобретенное за счет местного бюджета: спальный мешок, два комплекта нательного и термобелья, подшлемник, перчатки, коврик-пенка, медицинская аптечка, защитные очки.

«Также с эшелоном отправятся средства индивидуальной бронезащиты и дополнительное имущество, которое было выделено решением правительства Пензенской области», - добавили представители власти.