Базовая готовность: стало известно, изменится ли что-то в жизни пензенцев

20.10.2022 | 10:03

С введением режима базовой готовности в жизни пензенцев ничего не изменится. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко на совещании в четверг, 20 октября.

«Никакие ограничительные меры в обычный ритм жизни на сегодняшний день мы не вводим», - подчеркнул он.

Тем не менее, по словам Мельниченко, регион не будет «пребывать в расслабленном состоянии».

«Мы продолжим делать все, чтобы обеспечить высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пензенской области, охрану объектов критически важной инфраструктуры, и будем проводить работу в этом направлении. Продолжим выполнять задачи мобилизационной призывной готовности», - пояснил он.

Накануне указом Президента РФ Владимира Путина в четырех регионах (Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях) было введено военное положение, в восьми (Республике Крым, Краснодарском крае, Севастополе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях) - средний уровень реагирования, в Центральном и Южном федеральных округах - режим повышенной готовности, на всей остальной территории России - уровень базовой готовности.