В регионе создан оперштаб для работы в режиме базовой готовности

20.10.2022 | 10:52

В Пензенской области для координации взаимодействия в условиях режима базовой готовности создан оперативный штаб. Соответствующий указ губернатор Олег Мельниченко подписал в среду, 19 октября.

«Его координационное ядро создается на базе правительства области, туда войдут все члены правительства. Кроме этого, все руководители силовых структур», - пояснил он.

Штаб возглавит сам Мельниченко, у него будет три заместителя: по гражданским вопросам и вопросам оборонно-промышленной сферы - Николай Симонов, по правоохранительной деятельности и обеспечению безопасности - Дмитрий Поляков, по работе с общественными и волонтерскими организациями - Сергей Мельников.

«Перед оперативным штабом будет стоять целый ряд задач, в том числе и задачи, связанные с устойчивой работой экономики, содействием выполнению всего комплекса государственного оборонного заказа на территории Пензенской области», - пояснил губернатор.

Ранее он заявил, что с введением режима базовой готовности в жизни пензенцев ничего не изменится. Никакие ограничительные меры вводиться не будут.