В Пензе медики отметили День участкового врача

17.10.2022 | 19:15

Профессиональный праздник есть, а вот специалистов таких номинально уже нет. В День участкового врача поздравления принимают врачи общей практики. Именно они подхватили эстафету оказания лечебно-профилактической помощи населению, в основе которой лежал территориальный принцип.

«Они все терапевты в одной команде. По надобности, как заболеем мы, какие-то анализы нужно сдать по хроническим заболеваниям», - рассказала жительница г. Пензы Татьяна Рубцова.

Татьяна Григорьевна первый раз на приеме у Елены Кашаевой. Молодость специалиста нисколько не смущает, главное - результат. Хотя терапевт признается, иногда бывает, что пожилые пациенты сначала робеют при виде такого врача общей практики.

Во второй городской поликлинике Елена Александровна работает год. Пришла сюда сразу после окончания Саратовского медицинского института, теперь параллельно в Пензе проходит ординатуру по специальности «терапия».

«Одна из задач - профилактика, то есть диспансеризация, диспансерное наблюдение, вакцинация, предотвращение развития каких-то заболеваний. Также ведем хронических больных. К кому, как не к терапевту, они обратятся? Задач очень много», - отметила врач общей практики поликлиники № 2 г. Пензы Елена Кашаева.

На участке, который закреплен за ней, числится около 1 700 человек. В день врач общей практики принимает 18-20 пациентов. В списке обращений лидируют жалобы на сердечно-сосудистую систему.

«Нет такого, что конкретно именно пожилые люди приходят, потому что сейчас, тем более когда у нас прошел ковид, молодые люди тоже обращаются в поликлинику», - сообщила врач.

Самым любимым моментом в своей работе Елена Александровна считает выписку больного - когда она говорит человеку, что он поправился.