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Общество

В Пензе анонсировали программу дня памяти святителя Иннокентия

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В воскресенье, 23 октября, православные верующие будут отмечать день памяти первого святого Сурского края - епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия. Торжества начнутся в Спасском соборе, где хранится рака с его мощами, накануне, 22 октября в 17:00. А затем в 00:00 состоится первая ночная Божественная литургия.

Для удобства пензенцев, которые приедут в храм со всех уголков города, предусмотрен развоз общественным транспортом по микрорайонам.

«Будут организованы три маршрута после ночной литургии. Она примерно около двух закончится, и в два часа ночи будут отправлены маршрутные такси по направлениям: Арбеково, Терновка и ГПЗ», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Главное богослужение начнется в воскресенье в 9:00 там же, в Спасском кафедральном соборе.

«Ее будут совершать архиереи Пензенской митрополии, а также соседних митрополий, в том числе Симбирской и Мордовской», - отметил Серафим.

На протяжении последних двух лет из-за пандемии коронавируса столь масштабных торжеств памяти святителя Иннокентия не проводили. Напомним, что канонизация епископа Пензенского и Саратовского состоялась в 2000 году.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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