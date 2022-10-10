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Общество

В краеведческом музее открыли выставку о войне в Афганистане

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Большинство этих вещей уже когда-то выставлялись не только в краеведческом музее Пензы, во многих других учреждениях культуры. Теперь экспонаты стали частью большой выставки, посвященной войне в Афганистане. Один из авторов экспозиции Сергей Юдин теме вооруженного конфликта в исламском государстве посвятил несколько лет.

«Эти события всегда остаются актуальными, они были не так далеко в истории нашей страны и наших земляков. Так получилась выставка. Здесь личные вещи, предметы обмундирования, вооружения», - рассказал специалист Пензенского государственного краеведческого музея.

Коллекция собиралась долгие годы. Что-то попадало в фонд лично от ветеранов, некоторые вещи передавались из различных организаций. Отдельное внимание авторы экспозиции обращают на стенд с формой, которую носили советские военнослужащие в Афганистане. Рядом - облачение моджахеда.

Одними из первых вернисаж увидели школьники. В краеведческом музее для ребят провели урок мужества.

«Воины, уходя на войну, давали клятву (сейчас мы говорим «присягу») сражаться храбро, не проявлять трусость и малодушие. Выполнение присяги - святой долг, ее нарушить - позор. Во многих наших семьях бережно хранят память о подвигах прадедов, дедов и гордятся теми, кто сейчас обеспечивает обороноспособность и защиту нашей страны», - сообщила завотделом Пензенского государственного краеведческого музея Татьяна Черникова.

Планируется, что выставка станет частью постоянной экспозиции, а значит, будет доступна всем посетителям круглый год.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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