В сердобской школе открылась юнармейская комната

09.09.2022 | 20:37

В сердобской школе № 9 открылась юнармейская комната. Молодежное движение развивается здесь с 2018 года, однако и прежде особое место уделялось патриотическому воспитанию.

«В 70-е, 80-е, 90-е годы школа становилась победителем городских военно-спортивных конкурсов «Орленок» и «Зарница». В 1984 году я в составе команды школы представляла Пензенскую область на всесоюзном финале военно-спортивной игры «Орленок». Поэтому юнармейцы мне очень близки и дороги», - рассказала директор школы № 9 г. Сердобска Ольга Кудреватых.

Министру образования, приехавшему на открытие, показали, где ребята занимаются спортом и знакомятся с военными дисциплинами, рассказали о занятиях туризмом и о планах на будущее. В школе намерены комнаты открыть музей «Юнармии».

«Он может быть очень интересен даже не просто для нас, а, возможно, сюда могут ходить обычные люди, которые им интересуются, будущие кадеты, которые смогут узнать историю нашей родины и героев Сердобска», - отметил юнармеец Вадим Петрухин.

Юнармейский отряд сердобской школы насчитывает 50 учеников 8-11-х классов. В ноябре состоится очередная церемония посвящения новобранцев.

«Я вам желаю, самое главное, чтобы вы были все счастливы и чтобы счастливы и здоровы были ваши родители. И чтобы то состояние дружбы, которое у вас есть, и объединение «Юнармии» было и продолжалось многие лета», - произнес Алексей Комаров.

Всего в 2022 году в Пензенской области открылось уже 37 юнармейских классов.