Общество

В Пензе прекратила работу компания, сдающая в аренду самокаты

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В Пензе одна из двух компаний, предоставлявших в прокат электросамокаты, прекратила свою деятельность. Об этом сообщили в администрации города.

Работа по упорядочению пользования этим двухколесным средством передвижения началась после неоднократных инцидентов с участием самокатчиков. Так, 9 июля на Северной улице на 12-летнего катавшегося мальчика наехал Mitsubishi Outlander. Аналогичное ДТП произошло 5 июля на Пионерской.

Горожане не раз жаловались на лихих самокатчиков и предлагали пути решения проблемы - например, запрограммировать ограничение скорости. Один из горожан рассказал о хулиганах, которые на большой скорости распыляют в прохожих перцовые баллончики.

В июне вопрос поднимался на сессии городской думы. В итоге в августе были приняты правила движения на электросамокатах, используемых в автоматизированной системе проката. Пункты проката разрешили открывать на основании решения администрации, на их расположение наложили ряд ограничений. Предельная скорость самокатов в определенных зонах должна автоматически снижаться: на велосипедных дорожках - не более 15 км/ч, в парках, скверах, на бульварах, площадях, набережных и в пешеходных зонах - 10 км/ч.

Деятельность бизнесменов, занимающихся кикшерингом, стала контролировать рабочая группа, в задачу которой входит контроль за соблюдением правил.

В четверг, 1 сентября, стало известно, что компания Sun.rent, предоставляющая самокаты в прокат, занимается оформлением разрешений на использование муниципальных земельных участков.

«Второй участник рынка - компания Urent, которая ранее не изъявила желания сотрудничать с администрацией города Пензы и исполнять требования постановления администрации, - с 22 августа деятельность по аренде электросамокатов в городе Пензе не осуществляет», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

Отлично, все лето давали им зарабатывать, а осенью начали симулировать активную деятельность...выборами запахло.

Гость||

"Отлично, все лето давали им зарабатывать, а осенью начали симулировать активную деятельность...выборами запахло".

+100500

Гость||

когда прекратить работу компания по вакцинации просрочной жижой для смерти ?

Гость||

Когда прекратит деятельность шайка чиновников?

Гость||

Еще химеру с фонтанной площади уберите.


Имя: Гость
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