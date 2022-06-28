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Глас народа

Пензенец предложил способ борьбы с лихачами на самокатах

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Во вторник, 28 июня, в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» написал горожанин Дмитрий. Мужчина предложил действенный, по его мнению, способ борьбы с гражданами, передвигающимися на электросамокатах на большой скорости.

Дмитрий отметил, что опирался на опыт Самары и Адлера, где властям удалось решить проблему лихих самокатчиков, угрожающих безопасности пешеходов.

«Там в прогулочных зонах, на набережной, в парках введено ограничение скорости 7 и 15 км/ч. Когда берешь самокат напрокат, сразу видишь зоны, где действует это ограничение. Когда в них въезжаешь, скорость падает до минимально разрешенной», - рассказал пензенец.

По его словам, идею воплотить оказалось нетрудно: самокаты просто запрограммировали. Для этого чиновники договорились с владельцами проката.

«То же самое можно сделать и в Пензе: ввести ограничение скорости в зоне Московской и на Олимпийской аллее. Если там будет действовать ограничение в 7 км/ч, то уменьшится количество желающих там кататься. И потом, на такой скорости меньше шансов попасть в какое-то серьезное ЧП», - высказался Дмитрий.

Администрация Пензы некоторое время назад решила рассмотреть вопрос лихих самокатчиков в пешеходных зонах областного центра. Однако в правовом управлении мэрии пояснили: изменить что-то (например, определить, по каким участкам можно передвигаться, а по каким нет, где должны храниться самокаты) можно будет только тогда, когда внесут соответствующие положения в федеральное законодательство. Ни у города, ни у региона таких полномочий еще нет.

Поэтому пока готовится законодательная инициатива на область для упорядочения ситуации. За лето, по словам мэра Александра Басенко, урегулировать вопрос точно не удастся.

Ранее сообщалось, что на центральной Олимпийской аллее, чтобы обезопасить пешеходов от людей, передвигающихся на самокатах или роликах с большой скоростью, решили установить несколько «лежачих полицейских».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Нужно самокаты им в жопы запихивать.

Гость||

У нас в бюджете денег на самое необходимое то нет ... Только на премии чиновникам впритык хватает...

Гость||

По всем тротуарам лежачих полицейских.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.06.2022 12:42|

Нужно самокаты им в жопы запихивать.

Это самый действенный способ

Гость||

Администрация Пензы некоторое время назад решила рассмотреть вопрос лихих самокатчиков в пешеходных зонах областного центра. Однако в правовом управлении мэрии пояснили: изменить что-то (например, определить, по каким участкам можно передвигаться, а по каким нет, где должны храниться самокаты) можно будет только тогда, когда внесут соответствующие положения в федеральное законодательство. Ни у города, ни у региона таких полномочий еще нет. Да, ужасно озаботились!

Гость||

7-15 км/с

Поразительно!

Гость||

Эх, 7 км/ч - да это скорость шустро шагающего пешехода! Кому будет интересно с такой скоростью кататься-то? Ведь кайф ощущается тогда, когда катишь с ветерком!

Дмитрий Н. Мотовилов||

На роликах нет тормозов. Люди могут покалечиться или даже разбить себе голову, как тот мужчина, наехавший на цепочку у дома культуры.

Гость||

Гость писал(a):

Нужно самокаты им в жопы запихивать.

Это самый действенный способ

Да. Видишь идет человек с торчащим из жопы самокатом - значит дурачок местный. Лучше стороной обойти.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Ожиревшие чинки юного возраста страшатся конкуренции с пенсионерами на роликах. И потому калечат аллею выбоинами и лежащими камнями. Не дают крепким людям проявить себя.

Имя: Гость
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