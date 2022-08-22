В Пензе пришли с проверками в пункты проката электросамокатов

22.08.2022 | 17:07

В Пензе проверили пункты проката электросамокатов. Деятельность бизнесменов, организовавших их, теперь контролируется рабочей группой, созданной в администрации города.

В понедельник, 22 августа, проверяющие побывали на Московской улице. Они выявили три пункта проката компании Sun.rent.

«Ранее указанной компанией были оформлены соответствующие разрешения на использование муниципальных земельных участков. Также компания выполнила требования по ограничению скоростного режима», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Мониторинг деятельности пунктов проката электросамокатов будет продолжен. Если рабочая группа обнаружит место размещения этих средств передвижения без соответствующего разрешения, предпринимателю грозит административная ответственность.

8 августа в Пензе утвердили правила движения на электросамокатах, используемых в автоматизированной системе проката. Пункты, где можно будет взять такое транспортное средство, будут открывать на основании решения администрации.

Также предельная скорость самокатов в определенных зонах должна автоматически снижаться. Разрешенный максимум для велосипедных дорожек - 15 км/ч, для парков, скверов, бульваров, площадей, набережных и пешеходных зон - 10 км/ч.