Общество

В Пензе пришли с проверками в пункты проката электросамокатов

Печать
Telegram

В Пензе проверили пункты проката электросамокатов. Деятельность бизнесменов, организовавших их, теперь контролируется рабочей группой, созданной в администрации города.

В понедельник, 22 августа, проверяющие побывали на Московской улице. Они выявили три пункта проката компании Sun.rent.

«Ранее указанной компанией были оформлены соответствующие разрешения на использование муниципальных земельных участков. Также компания выполнила требования по ограничению скоростного режима», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Мониторинг деятельности пунктов проката электросамокатов будет продолжен. Если рабочая группа обнаружит место размещения этих средств передвижения без соответствующего разрешения, предпринимателю грозит административная ответственность.

8 августа в Пензе утвердили правила движения на электросамокатах, используемых в автоматизированной системе проката. Пункты, где можно будет взять такое транспортное средство, будут открывать на основании решения администрации.

Также предельная скорость самокатов в определенных зонах должна автоматически снижаться. Разрешенный максимум для велосипедных дорожек - 15 км/ч, для парков, скверов, бульваров, площадей, набережных и пешеходных зон - 10 км/ч.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пункты, где можно будет взять такое транспортное средство, будут открывать на основании решения администрации
А сейчас они работают без решения администрации? Да ладно, не делайте из нас тупарей. Решение есть, только как это дело оплачивается, очень интересно. И в чей карман, раз до сих пор официального решения нет, походу деньги куда-то налево утекают.

Гость||

Гость писал(a):

не делайте из нас тупарей.
хыхыхххыххыхыыыыы))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Деятельность бизнесменов, организовавших их, теперь контролируется рабочей группой, созданной в администрации города.
Сколько человек в "рабочей" группе и их оклады?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте