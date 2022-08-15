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Общество

В Пензе утвердили правила движения на электросамокатах

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В Пензе утвердили правила движения на электросамокатах, используемых в автоматизированной системе проката. Постановление за подписью главы администрации Александра Басенко, датированное 8 августа, опубликовали на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, под электросамокатом подразумевается самокат с электродвигателем с максимальной конструктивной скоростью не выше 25 км/ч.

Пункты проката таких средств будут открывать на основании решения администрации. Запрещено размещать их в охранной зоне инженерных сетей, под эстакадами, вблизи пешеходных переходов, на газонах и цветниках, на детских и спортивных площадках, на остановках общественного транспорта, на велосипедных дорожках, на проезжей части, парковках и других объектах дорожного сервиса, а также в радиусе 30 м от объектов культурного наследия и монументально-декоративного искусства.

Владельцы пунктов проката должны поддерживать исправное техническое состояние устройств (необходима рабочая тормозная система, передняя фара, светоотражатели по бокам и сзади, звуковой сигнал, различная нумерация) и их надлежащий вид (недопустимы загрязнения и повреждения), своими силами и за свой счет содержать пункты проката.

Кроме того, они должны информировать пользователей услуги о:

- требованиях ПДД;

- правилах пользования услугами проката;

- мерах безопасности;

- о запрете катания в состоянии опьянения, с превышением допустимой нагрузки или до достижения возраста 18 лет.

Предельная скорость самокатов в определенных зонах должна будет автоматически снижаться. Разрешенный максимум для велосипедных дорожек - 15 км/ч, для парков, скверов, бульваров, площадей, набережных и пешеходных зон - 10 км/ч.

Кроме того, владельцы пунктов проката обязаны ограничить их эксплуатацию в районе памятников истории и культуры, связанных с Великой Отечественной войной и иными боевыми действиями, а также около религиозных учреждений.

Документ, регулирующий использование прокатных транспортных средств, решили издать после нескольких несчастных случаев, в которых пострадали подростки. В июле под колеса автомобилей попали двое 12-летних мальчиков на электросамокатах.

Пензенцы одобрили идею введения особых правил для этого вида транспорта.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Получается по Советской площади вокруг торгового центра рпц теперь не покататься на самокате?

И тут от попов одни проблемы

Гость||

Пьянь с утряни тут как тут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в радиусе 30 м от объектов
Умственное выражение какое, шо пепец... Авторы знают вообще, что такое радиус? "В радиусе"? Может, надо было "на расстоянии"?

Гость||

как ездили так и будут ездить, ничего не меняют эти "правила" половинчатые, можно то се если чуть чуть так и много рекомендаций которые никто не слушает, полный запрет мог бы изменить ситуацию или разрешение ездтиь на них только по проезжим дорогам

Гость||

Гость писал(a):

как ездили так и будут ездить, ничего не меняют эти "правила"
Зато теперь на жалобы про самокатчиков чиновники смогут отчитаться, что меры приняты, введены правила и т.д. и т.п.

Гость||

Гость писал(a):

Зато теперь на жалобы про самокатчиков чиновники смогут отчитаться, что меры приняты, введены правила и т.д. и т.п.
чиновники только бумажки сочинять спообны не исполяемые ни кем

Гость||

Пьянь с утряне тут как тут

Гость||

УВИДИШЬ ЛОХА НА САМОКАТЕ - БЕЙ ПО РОЖЕ!!!

Гость||

Гость писал(a):

УВИДИШЬ ЛОХА НА САМОКАТЕ - БЕЙ ПО РОЖЕ!!!
не плохо было бы если появились антисамокатчики, те кто их бы стал толкать, физически это не сложно а практические 50/50 что больше никогда не сядет за самокат

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.08.2022 08:55|

Пьянь с утряни тут как тут

Гость писал(a):
Гость|15.08.2022 09:08|

Пьянь с утряне тут как тут

Дежурный чиновник старается, отрабатывает материальную помощь к отпуску, загаживает тему

Гость||

Приняли закон к зиме,бабло сострили,теперь самое время и закон принять...

Гость||

Как завывает пьяное болото тут..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе утвердили правила движения на электросамокатах, используемых в автоматизированной системе проката.
Это касается только прокатных самокатов! Постановление ни о чём , т.к. все законодательство в этой сфере регулируется исключительно на федеральном уровне ( о чем они кстати тогда признались).

Гость||

penzainform.ru писал(a):

под электросамокатом подразумевается самокат с электродвигателем с максимальной конструктивной скоростью не выше 25 км/ч.
Т.е все что быстрее, самокатом не считается, и опять делай что хочешь. Гении создания документов.

Гость||

Гость писал(a):

никогда не сядет за самокат
А за самокатом, сидят?

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Имя: Гость
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