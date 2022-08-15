15.08.2022 | 08:43

В Пензе утвердили правила движения на электросамокатах, используемых в автоматизированной системе проката. Постановление за подписью главы администрации Александра Басенко, датированное 8 августа, опубликовали на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, под электросамокатом подразумевается самокат с электродвигателем с максимальной конструктивной скоростью не выше 25 км/ч.

Пункты проката таких средств будут открывать на основании решения администрации. Запрещено размещать их в охранной зоне инженерных сетей, под эстакадами, вблизи пешеходных переходов, на газонах и цветниках, на детских и спортивных площадках, на остановках общественного транспорта, на велосипедных дорожках, на проезжей части, парковках и других объектах дорожного сервиса, а также в радиусе 30 м от объектов культурного наследия и монументально-декоративного искусства.

Владельцы пунктов проката должны поддерживать исправное техническое состояние устройств (необходима рабочая тормозная система, передняя фара, светоотражатели по бокам и сзади, звуковой сигнал, различная нумерация) и их надлежащий вид (недопустимы загрязнения и повреждения), своими силами и за свой счет содержать пункты проката.

Кроме того, они должны информировать пользователей услуги о:

- требованиях ПДД;

- правилах пользования услугами проката;

- мерах безопасности;

- о запрете катания в состоянии опьянения, с превышением допустимой нагрузки или до достижения возраста 18 лет.

Предельная скорость самокатов в определенных зонах должна будет автоматически снижаться. Разрешенный максимум для велосипедных дорожек - 15 км/ч, для парков, скверов, бульваров, площадей, набережных и пешеходных зон - 10 км/ч.

Кроме того, владельцы пунктов проката обязаны ограничить их эксплуатацию в районе памятников истории и культуры, связанных с Великой Отечественной войной и иными боевыми действиями, а также около религиозных учреждений.

Документ, регулирующий использование прокатных транспортных средств, решили издать после нескольких несчастных случаев, в которых пострадали подростки. В июле под колеса автомобилей попали двое 12-летних мальчиков на электросамокатах.

Пензенцы одобрили идею введения особых правил для этого вида транспорта.