Для пензенских детей открылся военно-исторический лагерь

08.08.2022 | 21:22

На базе детского санатория «Нива» открылась «Страна героев» - военно-исторический лагерь.

«Полюбите его, а он полюбит вас. Надеюсь, что это время пройдет для вас интересно, весело», - отметил директор санатория «Нива» Владимир Фадеев.

Смена особая, тематическая. Она включает в себя несколько направлений.

«Это «Защитники», «Волонтеры Победы», «Медиа Победы», «Хранители истории». Участие принимают 250 наших ребят», - сообщил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

В течение трех недель дети изучат основы военной подготовки, приобретут навыки проведения поисковых, архивных работ, познакомятся с новейшими форматами организации массовых патриотических мероприятий. Программа насыщенная.

Есть у ребят и свой президент. В первый день им единогласно выбрали Артема Ястребова. У него у единственного в лагере фиолетовый галстук, а не желтый, как у всех. Обязанность школьника - помогать сверстникам.

«Мне нравится. Я всегда люблю где-то участвовать. Я когда зашел, сказал, что везде буду участвовать, завалите меня всем, чтобы времени не было просто свободного», - поделился участник смены «Страна героев» Артем Ястребов.

В распоряжении отдыхающих вся необходимая инфраструктура, спортивные площадки, отремонтированный пищеблок, комфортные палаты в уютном спальном корпусе.

«Нас живет здесь пятеро человек - я и мои подружки. Нам здесь очень нравится. Здесь просторно, светло и всегда весело», - оценила участница смены «Страна героев» Яна Сметанина.

В августе в Пензенской области продолжают работать 24 детских лагеря: загородные, труда и отдыха, пришкольные и палаточный. Всего в них отдыхают 2 802 ребенка.