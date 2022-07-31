Движение по участку между Терновкой и Кривозерьем открыли досрочно

31.07.2022 | 10:02

Движение по участку между улицами Рябова и 40 лет Октября открыли на три дня раньше, чем планировали. Об этом в воскресенье, 31 июля, рассказала пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

«Работы по установке металлического пролета мостового сооружения над дорогой по улице 40 лет Октября завершены досрочно. Движение открыто во всех направлениях», - говорится в сообщении.

Участок закрыли с 6:00 субботы, 30-го числа, работы в рамках третьего этапа реконструкции планировалось вести четверо суток, возобновить движение хотели с 6:00 3 августа.

В первый же день в южной части Пензы образовался гигантский автозатор, на который пожаловались водители.

«Суббота, не час пик, а от Гидростроя через всю Терновку - огромная пробка из-за перекрытия дороги от Рябова до 40 лет Октября. Страшно подумать, что будет твориться в будние дни», - рассказала одна из горожанок сетевому изданию «ПензаИнформ».

Другие автомобилисты отметили, что затор был в обоих направлениях.