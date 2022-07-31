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Общество

Движение по участку между Терновкой и Кривозерьем открыли досрочно

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Движение по участку между улицами Рябова и 40 лет Октября открыли на три дня раньше, чем планировали. Об этом в воскресенье, 31 июля, рассказала пресс-служба Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

«Работы по установке металлического пролета мостового сооружения над дорогой по улице 40 лет Октября завершены досрочно. Движение открыто во всех направлениях», - говорится в сообщении.

Участок закрыли с 6:00 субботы, 30-го числа, работы в рамках третьего этапа реконструкции планировалось вести четверо суток, возобновить движение хотели с 6:00 3 августа.

В первый же день в южной части Пензы образовался гигантский автозатор, на который пожаловались водители.

«Суббота, не час пик, а от Гидростроя через всю Терновку - огромная пробка из-за перекрытия дороги от Рябова до 40 лет Октября. Страшно подумать, что будет твориться в будние дни», - рассказала одна из горожанок сетевому изданию «ПензаИнформ».

Другие автомобилисты отметили, что затор был в обоих направлениях.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

УРИИИИ.

Гость||

Даже не вериться. Могут же когда хотят.

Гость||

Молодцы какие.

Гость||

Гость писал(a):

Даже не вериться. Могут же когда хотят.
Скачи мимо

Гость||

Я чуть не забеременела

Имя: Гость
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