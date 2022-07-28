Пенза примет военно-патриотические сборы «Гвардеец»

28.07.2022 | 14:49

Пензенская область примет участников военно-патриотических сборов «Гвардеец», которые будут проходить с 1 по 18 августа на базе местного филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева.

«Гвардеец» - общественно значимый молодежный проект Приволжского федерального округа, курируемый полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Проект реализуется с 2013 года, за это время в нем приняли участие около 5 000 ребят. 51 человек в итоге поступил в академию и связал свою жизнь с военной службой.

Об обновленном формате мероприятия рассказали на брифинге, состоявшемся в региональном министерстве образования в четверг, 28 июля.

В 2022 году после двухлетнего перерыва (из-за пандемии) формат лагеря решили поменять на сборы. Изменился и масштаб: впервые для участия заявлены коллективы сразу 14 регионов ПФО. Кроме того, приедет команда из Донецка. Всего будет около 300 участников, за каждым закрепят воспитателей, чтобы обеспечить контроль за передвижением.

Замминистра образования Оксана Милаева рассказала, что будущие гвардейцы прошли серьезный отбор. В Пензенской области, например, в мае проводились сборы «Пять дней в армии». В результате из 60 человек отобрали 20 лучших, которые достойно представят регион на окружном мероприятии.

По словам заместителя председателя регионального отделения ДОСААФ России Александра Булгакова, ребята смогут ощутить на себе особенности жизни военных. В программе: теория и практика по основным военным дисциплинам (строевая, общефизическая, стрелковая, парашютная подготовка), соревнования по пейнтболу, баскетболу, дартсу, спортивному ориентированию.

«Предусмотрена широкая культурная программа: посещение краеведческого музея, заповедника «Тарханы», знакомство с основными достопримечательностями региона, памятными местами», - добавила Оксана Милаева.

Все гвардейцы получат в подарок два комплекта формы: на открытии им вручат повседневную, на закрытии - юнармейскую. Участникам также дадут флешки с мини-фильмом, посвященным сборам, и фотоотчетом. Кроме того, ребят наградят часами с монограммами от полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В целом сборы предполагают возрождение традиций элитной гвардии, дают возможность юношам, ориентированным на службу в Вооруженных силах РФ, МЧС, МВД, развить свои навыки и утвердиться в намерении идти по выбранному пути.