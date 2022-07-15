Общество

Клиенты «ТНС энерго Пенза» выбирают электронную квитанцию

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Все больше клиентов компании «ТНС энерго Пенза» отказывается от бумажных квитанций. С начала года число пользователей бесплатного сервиса доставки счетов на электронную почту увеличилось более чем в 2 раза и превысило 58 000 человек.

Пензенцев привлекают преимущества электронной квитанцииэ»: гарантированная своевременная доставка, защита персональных данных, удобство хранения и комфортная оплата без комиссии по встроенной ссылке.

Собственники нескольких помещений могут получать квитанции по всем объектам недвижимости на один электронный почтовый ящик. Также по желанию потребителя возможна доставка одного платежного документа на несколько электронных адресов.

После поступления к клиенту документ хранится в электронном ящике и в цифровом архиве компании, поэтому при необходимости его всегда легко найти.

Немаловажно, что электронная квитанция юридически равнозначна бумажной версии и пригодна для предоставления в любые органы государственной власти.

Подключить сервис «Электронная квитанция» можно любым удобным способом:

- на официальном сайте компании penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»;

- в любом офисе «ТНС энерго Пенза».

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