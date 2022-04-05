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Общество

Земетчинских подростков кормили в техникуме из щербатой посуды

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В Земетчинском филиале Нижнеломовского многопрофильного техникума прокурорская проверка, в которой также участвовали специалисты территориальных подразделений Роспотребнадзора и Россельхознадзора, выявила нарушения при организации питания учащихся.

В столовой филиала техникума использовался деформированный разделочный инвентарь, посуда имела механические повреждения, в умывальниках перед обеденным залом не было горячего водоснабжения.

На готовые блюда не имелось технологических карт, в питании подростков отсутствовали утвержденные в 10-дневном меню блюда, нарушались условия маркировки, замороженная продукция хранилась дольше срока годности.

За эти нарушения заведующая филиалом образовательной организации оштрафована на 13 тысяч рублей.

«По итогам рассмотрения представления директору ГАПОУ ПО «Нижнеломовский многопрофильный техникум» одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Без горячей воды плохо, канешн.

Но щербатая посуда как претензия и правила торговли - абсурд полнейший.

Гость||

за просрочку 13000 .....

Гость||

Почему абсурд, себе поменьше в карман, премии отменить и купят новую.

Имя: Гость
Комментарий:

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