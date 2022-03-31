РКС перечислили Пензенской области 5 млн на помощь донбассцам

31.03.2022 | 17:02

«Российские коммунальные системы» направили благотворительную помощь в размере 5 млн руб. в Пензенский фонд поддержки региональных проектов «Развитие» для переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Денежные средства уже перечислены на счет фонда. Они будут направлены на организацию размещения, обеспечение бытовых нужд, приобретение продуктов и предметов первой необходимости для эвакуированных жителей Донбасса.

Генеральный директор РКС Игорь Дибцев выразил искреннее уважение к решению властей Пензенской области о приеме на территории региона переселенцев.

«Коллектив РКС и ООО «Горводоканал» высоко оценивает предпринимаемые усилия пензенских властей по размещению эвакуированных жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», - сказал он.

Не остался в стороне и коллектив водоканала: на предприятии организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Собранные сотрудниками продукты, одежда, канцелярские принадлежности, средства гигиены будут отсортированы и направлены нуждающимся.