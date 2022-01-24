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Общество

В Пензенской области продолжает быстро расти заболеваемость ОРВИ

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В понедельник, 24 января, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области на минувшей неделе.

В области увеличилось число случаев респираторной вирусной инфекции. С 17 по 23 января к специалистам обратилось 4 793 заболевших. Это почти в два раза больше количества пациентов, которым поставили диагноз на предыдущей неделе (2 653).

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 69,1%», - отметили в Роспотребнадзоре.

Высокий уровень заболеваемости зарегистрировали в Сердобском, Лопатинском, Лунинском, Башмаковском, Спасском, Бессоновском, Бековском, Мокшанском, Сосновоборском, Нижнеломовском районах, Пензе, Камешкирском и Городищенском районах.

В Пензе зафиксировали 2 626 случаев ОРВИ (1 435 - на предыдущей неделе), что на 47,5% ниже уровня эпидемического порога.

За минувшую неделю в области выявили 18 случаев гриппа: 11 из них - в Пензе, 4 - в Кузнецком районе, 2 - в Кузнецке, 1 - в Каменском районе. Всего с начала эпидсезона, по данным на 21 января, в регионе лабораторно подтвердили 49 случаев инфекции.

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Гость||

тесты сдают только платно, статистику портят, а поэтому у всех ОРВИ. Ничего нового, как выгодно так и рисуют

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 17 по 23 января к специалистам обратилось 4 793 заболевших.
По телефону обратились? И диагноз им также поставили?

Гость||

Очень вырос в целом мире

Гриппа вирус — три-четыре! —

Ширится, растёт заболевание.

Если хилый — сразу в гроб!

Сохранить здоровье чтоб —

Применяйте, люди, обтирания!

Гость||

Вот это новость! Ковид самоликвидировался? Теперь у нас ОРВИ и гриппп?

Гость||

Да и пусть продолжест всем насрать)))!!!

Гость||

Доллар тоже растёт...и это посерьёзней, чем какая-то там ОРВИ...

Имя: Гость
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