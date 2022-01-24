В Пензенской области продолжает быстро расти заболеваемость ОРВИ

24.01.2022 | 14:47

В понедельник, 24 января, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области на минувшей неделе.

В области увеличилось число случаев респираторной вирусной инфекции. С 17 по 23 января к специалистам обратилось 4 793 заболевших. Это почти в два раза больше количества пациентов, которым поставили диагноз на предыдущей неделе (2 653).

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 69,1%», - отметили в Роспотребнадзоре.

Высокий уровень заболеваемости зарегистрировали в Сердобском, Лопатинском, Лунинском, Башмаковском, Спасском, Бессоновском, Бековском, Мокшанском, Сосновоборском, Нижнеломовском районах, Пензе, Камешкирском и Городищенском районах.

В Пензе зафиксировали 2 626 случаев ОРВИ (1 435 - на предыдущей неделе), что на 47,5% ниже уровня эпидемического порога.

За минувшую неделю в области выявили 18 случаев гриппа: 11 из них - в Пензе, 4 - в Кузнецком районе, 2 - в Кузнецке, 1 - в Каменском районе. Всего с начала эпидсезона, по данным на 21 января, в регионе лабораторно подтвердили 49 случаев инфекции.