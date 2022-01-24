Пензенские кавээнщики выступили на фестивале в Сочи

24.01.2022 | 19:27

«У нас, у кавээнщиков, есть такая традиция. Некоторые 31 декабря ходят в баню, а мы всегда в начале января приезжаем в Сочи», - рассказал редактор лиги КВН «Сура» Владимир Шмарев.

Там, на Черноморском побережье, веселые и находчивые шутят, и днем и ночью, нон-стоп. Чтобы отобрать лучших, самых смешных, для телевизионных трансляций на центральных каналах. Так проходил 33-й Международный фестиваль КВН «КиВиН».

«В этом году было 440 команд со всей России. И выступает каждая команда, хотя она ни разу в жизни не играла, а только сейчас собралась, там была команда воспитателей детского сада, «Манная каша» называлась. Или команда Высшей лиги, которая уже выиграла, стала чемпионом, приехала прощаться с КВН - все выступают на одной и той же сцене», - отметил Владимир Шмарев.

Первый тур продолжался пять дней. Лига КВН «Сура» на сочинском фестивале была представлена тремя командами. Это «Хуана-Мари» историко-филологического факультета ПГУ, «Те самые люди» из Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий и «Спикл» из Саратова, которые являются вице-чемпионами лиги.

«Саратовцы прошли во второй тур и будут выступать перед Александром Васильевичем. А наши кавээнщики из IT-колледжа получили повышенный рейтинг. Это значит, что они могут ехать играть уже в Центральную лигу КВН, в Поволжье или в Москву, то есть в лигу выше рангом», - пояснил Владимир Шмарев.

В Сочи представители лиги «Сура» тоже выступали в качестве жюри, но неофициального. Они отбирали команды, которые собираются пригласить в Пензу в марте на ежегодный фестиваль КВН.