Общество

Тащат из столовой: пензенскую школу проверят после жалобы

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В Пензе проведут проверку появившейся в соцсети Instagram информации о нарушениях в школе № 11.

«Примите меры!!! Уже который год повара 11-й школы неподъемные огромные сумки тащат из столовой! Еле прут! Как будто каждый день с черкизовского рынка выезжают», - написала пользовательница с ником mirara58.

Каких-либо доказательств, кроме словесного замечания, женщина не предоставила.

Управление образования Пензы откликнулось на жалобу: «По вашему сообщению будет проведена проверка в указанной образовательной организации. Благодарим за активную позицию».

В 2021 году директора двух пензенских школ № 71 и 77 были уволены из-за нарушений, связанных с организацией питания.

Руководитель 71-й оставил пост в ноябре после визита министра образования региона Алексея Комарова.

При проверке школы обнаружили нарушения требований СанПиН. На раздачу была подана грязная посуда, к моменту накрытия столов уже изъятая. Рядом с раздачей находился письменный стол заведующей производством, что недопустимо, а пищевые отходы хранились в баках без крышек.

Ко всему прочему Алексей Комаров обнаружил пыль на вытяжке над жарочными шкафами. Также его не удовлетворило состояние выхода из пищевого блока к месту выгрузки пищевых отходов - там было грязно.

«Это случилось с попустительства директора. Соответственно, директор принял для себя решение и оставил должность», - рассказала начальник управления образования Пензы Лилия Чащина.

Директор 77-й школы ушел в октябре. Основные претензии к нему были связаны со списанием продукции. После его увольнения приняли решение, что столовая уйдет на аутсорсинг.

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Гость||

и так работают повара во всех школах и детсадах!

Гость||

Когда поборы в школе 74 закончатся опять 1500 собрали

Гость||

что бы потом ответили что проверили все нормально, может скажут еще повора мы даже из дома свое приносим что бы детей покормить?

Гость||

ТАЩУТ И БУДУТ ТАЩИТЬ.ОДНО ВОРЬЕ - кухонные работники.

Гость||

Тибе жалко штоля? Там ище и завхоз и заведующяя всё прут с кухни.

Гость||

Сфоткать надо несунов

Гость||

Директора за пыль выгнали, капец!

Гость||

Гость писал(a):

Когда поборы в школе 74 закончатся опять 1500 собрали
А ты ничтожество, однако. Когда родителей приструнят тогда и поборам конец.

Гость||

Гость писал(a):

Директора за пыль выгнали, капец!
Капец когда читаешь такие тупые комменты. Протирать пыль в столовой и на кухне - элементарное. Директор создал условия при которых кухня была грязной.

Гость||

Голодных поваров не бывает:)

Имя: Гость
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