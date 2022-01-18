Пензенцев предупреждают об изменении формы квитанции за газ

18.01.2022 | 12:05

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует об изменении с января 2022 года формы счета-квитанции на оплату природного газа. Новый единый формат квитанции вводится во всех регионах РФ.

Особое внимание на изменения следует обратить абонентам, в чьих квартирах и (или) домовладениях установлены приборы учета газа. Теперь в платежных документах, помимо графы для самостоятельного заполнения, будет указан предварительный расчет суммы к оплате в случае отсутствия показаний приборов учета газа.

При этом, так же как и ранее, в соответствующих графах человеку необходимо заполнить сведения о текущих показаниях прибора учета газа и рассчитать в соответствии с ними сумму к оплате.

Она корректируется абонентом самостоятельно, с учетом текущего потребления, в том числе при оплате с помощью QR-кода.

В соответствии с действующим законодательством, в случае отсутствия данных о показаниях объем газа определяется исходя из среднемесячного потребления (3 месяца), а в дальнейшем - исходя из нормативов потребления газа вплоть до расчетного периода, в котором абонент возобновил предоставление указанных данных.