Пензенцев предупреждают об изменении формы квитанции за газ

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует об изменении с января 2022 года формы счета-квитанции на оплату природного газа. Новый единый формат квитанции вводится во всех регионах РФ.
Особое внимание на изменения следует обратить абонентам, в чьих квартирах и (или) домовладениях установлены приборы учета газа. Теперь в платежных документах, помимо графы для самостоятельного заполнения, будет указан предварительный расчет суммы к оплате в случае отсутствия показаний приборов учета газа.
При этом, так же как и ранее, в соответствующих графах человеку необходимо заполнить сведения о текущих показаниях прибора учета газа и рассчитать в соответствии с ними сумму к оплате.
Она корректируется абонентом самостоятельно, с учетом текущего потребления, в том числе при оплате с помощью QR-кода.
В соответствии с действующим законодательством, в случае отсутствия данных о показаниях объем газа определяется исходя из среднемесячного потребления (3 месяца), а в дальнейшем - исходя из нормативов потребления газа вплоть до расчетного периода, в котором абонент возобновил предоставление указанных данных.
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Еще бы квитанции вовремя носили, а то принесут после 25 го числа,. Зря только бумагу переводят и платят разносильщикам. Деньги на ветер. То же и электрики.